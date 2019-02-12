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США должны быть более вовлечены в дела Европы - Помпео

Вчера, 07:57
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EPA

Помпео осуществил свой первый визит в Венгрию

США должны быть более вовлечены в дела Центральной и Восточной Европы, заявил госсекретарь Майк Помпео во время визита в Венгрию, пишет Голос Америки.

Во время выступления в Будапеште он подчеркнул, что США не должны позволять России "сеять рознь среди друзей и в рядах НАТО".

Ранее высокопоставленный сотрудник администрации США говорил о том, что цель поездки Помпео в Венгрию, Словакию и Польшу – попытаться компенсировать недостаток активности со стороны США в работе со странами региона.

Ранее Помпео предостерег Венгрию от влияния России и Китая.

Теги:   Европа США Россия Майк Помпео

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