Помпео обсудил с Сийярто поддержку Украины
11 февраля, 20:27
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Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с главой МИД Венгрии Петером Сийярто вопрос поддержки Украины.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Сегодня я говорил с министром иностранных дел о крайней важности поддержки Украины в ее стремлении к суверенитету и территориальной целостности", - заявил Помпео.
По словам Помпео, он обсудил с венгерским коллегой опасности, исходящие со стороны РФ и Китая.
Напомним, что в настоящее время Помпео находится с первым официальным визитом в Будапеште.