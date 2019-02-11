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Помпео обсудил с Сийярто поддержку Украины

11 февраля, 20:27
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EPA

Майк Помпео и Петер Сийярто

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с главой МИД Венгрии Петером Сийярто вопрос поддержки Украины.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня я говорил с министром иностранных дел о крайней важности поддержки Украины в ее стремлении к суверенитету и территориальной целостности", - заявил Помпео.

По словам Помпео, он обсудил с венгерским коллегой опасности, исходящие со стороны РФ и Китая.

Напомним, что в настоящее время Помпео находится с первым официальным визитом в Будапеште.

Теги:   Украина-Россия Венгрия Майк Помпео

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