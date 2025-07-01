За пределами США, особенно в Восточной Европе, люди воспринимали эту страну местом, похожим на рай, землей свободных и храбрых людей. Между тем реальность заключалась в том, что до идеалов демократии и соблюдения прав человека Америке часто было далеко, сказала в интервью NV исследовательница истории, профессор Йельского университета Марси Шор.

Она вспомнила, как в 2019 году Александр Виндман, американский офицер украинского происхождения, давал показания по делу об импичменте президента Дональда Трампа. В какой-то момент он обратился к своему отцу и сказал: «Не волнуйся, папа. Здесь, в этой стране, я не должен бояться говорить правду».

По мнению Шор, эта фраза свидетельствовала о понимании Америки, характерном для посткоммунистического мира, для тех людей, чье видение сформировалось под влиянием опыта жизни вне Америки. Между тем «Америка никогда не была такой, какой ее представлял остальной мир, и особенно такой, какой видели ее восточные европейцы, сформированные коммунизмом», утверждает историк.

«Реальность заключалась в том, что США — чрезвычайно конфликтная страна. С одной стороны, есть прекрасные идеалы. С другой стороны, эти идеалы никогда не воплощались в жизнь. Мы страна, которая была построена на рабстве. Так было с самого начала и продолжалось долго. Мы страна, которая во Вторую мировую войну для борьбы с нацистами отправила в Европу войска, разделенные по расовому признаку. Представьте себе это: мы боролись с европейским расизмом с помощью войск, разделенных по расе», — отметила Марси Шор.

Сегрегационные законы действовали в США много десятилетий после падения немецкого нацизма, напомнила она.

«В США действовали законы о запрете межэтнических браков вплоть до 1967 года. У нас были законы, которые запрещали гомосексуальные отношения, вплоть до 2003 года. Изменения произошли гораздо позже, чем в странах Европейского Союза, — сказала ученая. — Каждый третий чернокожий мужчина в Америке попадает в тюрьму. У нас существует массовое насилие с применением оружия. Это не политическое насилие, а повседневное уличное. У вас есть приложение с сиренами, оповещающими о ракетных атаках, а в Йельском университете есть приложение, оповещающее о стрельбе по соседству с рекомендацией не посещать район, пока полиция не завершит там работу».