20 октября 2018, суббота

Сооснователь Microsoft умер от септического шока – СМИ

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Причиной смерти Пола Аллена стал септический шок

Причиной смерти Пола Аллена стал септический шок

Причиной смерти одного из основателей корпорации Microsoft Пола Аллена стал септический шок, сообщает ​TMZ со ссылкой на медицинское заключение в свидетельстве о смерти Аллена.

Отмечается, что иммунитет Аллена был подавлен из-за одной из форм лимфомы.

Пол Аллен умер 16 октября на 66-ом году жизни в Сиэтле. В начале октября бизнесмен сообщил, что врачи обнаружили у него осложнения неходжкинской лимфомы.

Аллен основал компанию Microsoft вместе с Биллом Гейтсом в 1975 году. В 1983 году он покинул компанию. Бизнесмен занимался активной общественной деятельностью, спонсировал научные исследования и выделял средства на благотворительные программы.

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