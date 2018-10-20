Сооснователь Microsoft умер от септического шока – СМИ

Причиной смерти одного из основателей корпорации Microsoft Пола Аллена стал септический шок, сообщает TMZ со ссылкой на медицинское заключение в свидетельстве о смерти Аллена.
Отмечается, что иммунитет Аллена был подавлен из-за одной из форм лимфомы.
Пол Аллен умер 16 октября на 66-ом году жизни в Сиэтле. В начале октября бизнесмен сообщил, что врачи обнаружили у него осложнения неходжкинской лимфомы.
Аллен основал компанию Microsoft вместе с Биллом Гейтсом в 1975 году. В 1983 году он покинул компанию. Бизнесмен занимался активной общественной деятельностью, спонсировал научные исследования и выделял средства на благотворительные программы.
- Читайте также: Microsoft и самый большой самолет в мире. Какой след оставил после себя миллиардер Пол Аллен
Журнал Новое Время №38
Тема номера — Спецназ Кремля. Российское ГРУ превратилось в монстра с многомиллиардным бюджетом, который смешит мир нелепым поведением своих «шпионов».Читать журнал онлайн
Комментарии
Правила комментирования