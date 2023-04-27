СМИ сообщили о сердечном приступе у Эрдогана, но его соратники говорят о небольшой простуде 27 апреля, 00:43 Эрдогану стало плохо во время прямого эфира (Фото:Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Турецкие СМИ утверждают, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган пережил сердечный приступ после того, как ему стало плохо в прямом эфире.

Об этом сообщает AVAZTÜRK.

Сообщается, что президента Турции после интервью забрала скорая, однако его соратники опровергают такие утверждения.

В частности, вице-президент Фуат Октай сообщил изданию Sabah, что постоянно общается с президентом.

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"Наш президент чувствует себя очень хорошо. Мы постоянно общаемся. Он немного простудился", – заявил Октай.

В свою очередь, представитель правящей партии Омер Челик назвал "аморальными" заявления СМИ относительно здоровья Эрдогана.

"В некоторых иностранных СМИ появились аморальные фальшивые новости о состоянии здоровья нашего президента. Мы благодарим народ страны за пожелание быстрого выздоровления", - заявил Челик.

Во вторник, 25 апреля, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану стало плохо в прямом эфире, он прервал интервью. Впоследствии Эрдоган по совету врачей упразднил запланированную на среду 26 апреля предвыборную программу.

