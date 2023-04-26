После плохого самочувствия на интервью. Эрдоган по совету врачей отменил запланированную на сегодня предвыборную программу

26 апреля, 13:30
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Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по совету врачей отменил запланированную на среду, 26 апреля предвыборную программу.

«Сегодня буду отдыхать дома по совету наших врачей. К сожалению, сегодня мы не сможем собраться с моими братьями из Кырыккале, Йозгата и Сиваса», — говорится в его сообщении в Twitter.

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Эрдоган поблагодарил каждого, кто «передал свои пожелания и молитвы из-за небольших неудобств», которые он испытал во время прямого эфира.

«Пользуясь случаем, желаю всем своим гражданам здоровья, мира и благополучия», — добавил он.

Во вторник, 25 апреля президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану стало плохо в прямом эфире, он прервал интервью.

https://twitter.com/ikalin1/status/1650980757718851584?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1650980757718851584%7Ctwgr%5E83821a135e79161f6575e692705a506235fb026f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fworld%2Fcountries%2Ferdoganu-stalo-ploho-v-pryamom-efire-video-poslednie-novosti-50320263.html

По его словам, он заболел желудочным гриппом.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Турция Здоровье Реджеп Тайип Эрдоган

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