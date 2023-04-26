После плохого самочувствия на интервью. Эрдоган по совету врачей отменил запланированную на сегодня предвыборную программу 26 апреля, 13:30 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по совету врачей отменил запланированную на среду, 26 апреля предвыборную программу.

«Сегодня буду отдыхать дома по совету наших врачей. К сожалению, сегодня мы не сможем собраться с моими братьями из Кырыккале, Йозгата и Сиваса», — говорится в его сообщении в Twitter.

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Эрдоган поблагодарил каждого, кто «передал свои пожелания и молитвы из-за небольших неудобств», которые он испытал во время прямого эфира.

«Пользуясь случаем, желаю всем своим гражданам здоровья, мира и благополучия», — добавил он.

Во вторник, 25 апреля президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану стало плохо в прямом эфире, он прервал интервью.

По его словам, он заболел желудочным гриппом.