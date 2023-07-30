В Турции произошло смертельное ДТП с участием грузовика и микроавтобуса: среди погибших — украинка
ДТП в Турции (Фото:Скриншот TRT Haber)
В городе Алания на юго-западе Турции туристический микроавтобус столкнулся с грузовиком. Погибли два человека, среди них была одна гражданка Украины.
Об этом сообщает телеканал TRT Haber.
Отмечается, что микроавтобус с казахстанскими туристами утром врезался на светофоре в грузовик, это случилось на трассе в Алании. В результате погибли два человека, еще 12 человек пострадали.
На место аварии выехали полиция, жандармерия и скорая помощь.
Жертвами ДТП стали водитель микроавтобуса, гражданин Турции, а также гид-гражданка Украины.
Шестеро из пострадавших пассажиров находятся в тяжелом состоянии, все госпитализированы в больницы Алании и Манавгата.
После работы следственно-оперативных групп на месте происшествия тела погибших доставили в муниципальный морг Алании.
Водитель грузовика доставлен в отделение жандармерии для дачи показаний.