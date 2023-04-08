Среди пострадавших есть украинцы: рейсовый автобус Кишинев-Киев попал в Молдове в серьезное ДТП

8 апреля, 17:09
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В Автобусе находился 21 человек (Фото:t.me/moldovalibera)

В Автобусе находился 21 человек (Фото:t.me/moldovalibera)

В субботу, 8 апреля, в Молдове произошло серьезное ДТП с участием рейсового автобуса сообщением Кишинев-Киев.

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Как сообщает местный портал NewsMaker, в результате аварии были госпитализированы девять «иностранцев», гражданство которых не уточняется.

В свою очередь Hromadske, отмечает, что среди пострадавших есть пять украинцев.

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Согласно имеющимся данным, из-за технически-ой неисправности автобуса водитель потерял управление транспортным средством, съехал с дороги и врезался в растущее на обочине дерево, после чего оно перевернулось в кювет.

На момент происшествия в нем находился 21 человек.

Других подробностей на данное время нет.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Киев ДТП Молдова Автобус

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