Недолгое чувство облегчения. Три вывода и шесть вопросов для Путина после «мятежа Пригожина» — эксперт 7 июля, 06:11 NV Премиум Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS)

Нерешительность российского диктатора Владимира Путина, проявленная во время путча 23−24 июня, не помешала ему сохранить президентское кресло, но породила новые проблемы, пишет в своей колонке заслуженный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона Лоуренс Фридман.



Путин сейчас выглядит слабым и знает, что, когда его положение было под наибольшей угрозой, многие следили за тем, что будет дальше, не спеша идти ему на помощь, констатирует автор.

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«Какое бы облегчение он ни испытывал из-за того, что ему удалось выжить, его паранойя теперь будет работать сверхурочно», — убежден Фридман.

Он формулирует шесть вопросов, которые, по его мнению, Путин задает сам себе после провала пригожинского марша.