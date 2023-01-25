Швейцария ввела новый пакет санкций против России 25 января, 21:31 Флаг Швейцарии (Фото:Hans / pixabay)

В среду, 25 января, Швейцария ввела очередной пакет санкций против России.

Об этом говорится в сообщении правительства Швейцарии.

В ведомстве уточнили, что санкции были введены в отношении еще около 200 физических и юридических лиц.

«Федеральный департамент экономики, образования и исследований начал внесение поправок в приложения к соответствующему постановлению в рамках своей компетенции и утвердил, среди прочего, санкции в отношении еще около 200 физических и юридических лиц», — говорится в заявлении.

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В перечень ограничений будет включен запрет на услуги в области тестирования продуктов, рекламы, исследований рынка и услуг по опросу общественного мнения, а также новые меры контроля и ограничения на экспорт различных товаров, в том числе товаров двойного назначения, товаров для военного и технологического усовершенствования или для развития оборонно-промышленного комплекса или товаров, способствующих наращиванию промышленного потенциала России.

«Кроме того, запрет на экспорт товаров для аэрокосмической отрасли будет распространен на двигатели для самолетов и дронов. Аналогично будут запрещены новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор», — добавили в правительстве.