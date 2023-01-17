Мы вводим санкции, благодаря которым экономику РФ ждут десятилетия рецессии — глава Еврокомиссии 17 января, 16:31 Урсула фон дер Ляйен также заверила, что поддержка Украины продолжится (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что против России вводятся беспрецедентные санкции, которые затормозят ее экономику на многие годы.

Об этом она сказала во вторник, 17 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заверив, что агрессия кремлевского режима против Украины не останется безнаказанной.

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«Мы вводим сильнейшие санкции против России, погружающие экономику России в рецессию на десятилетие, и ее индустрия лишается современных и критических технологий», — подчеркнула еврочиновница.

При этом фон дер Ляйен добавила, что поддержка Украины со стороны ЕС будет продолжаться.

«За последний год ваша страна перевернула мир и вдохновила Европу, и я могу заверить вас, что Европа всегда будет с вами», — обратилась она к украинцам.