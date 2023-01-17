Мы вводим санкции, благодаря которым экономику РФ ждут десятилетия рецессии — глава Еврокомиссии

17 января, 16:31
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Урсула фон дер Ляйен также заверила, что поддержка Украины продолжится (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Урсула фон дер Ляйен также заверила, что поддержка Украины продолжится (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что против России вводятся беспрецедентные санкции, которые затормозят ее экономику на многие годы.

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Об этом она сказала во вторник, 17 января, на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заверив, что агрессия кремлевского режима против Украины не останется безнаказанной.

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«Мы вводим сильнейшие санкции против России, погружающие экономику России в рецессию на десятилетие, и ее индустрия лишается современных и критических технологий», — подчеркнула еврочиновница.

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При этом фон дер Ляйен добавила, что поддержка Украины со стороны ЕС будет продолжаться.

«За последний год ваша страна перевернула мир и вдохновила Европу, и я могу заверить вас, что Европа всегда будет с вами», — обратилась она к украинцам.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Евросоюз Еврокомиссия Российская агрессия Санкции против России Урсула фон дер Ляйен Война России против Украины

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