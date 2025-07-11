«Шокирован и напуган»: шведский министр миграции подтвердил связь своего сына с ультраправыми

Министр миграции Швеции Йохан Форсселл признал, что его 16-летний сын участвовал в ультраправых экстремистских группировках. Об этом он заявил, комментируя информацию в СМИ, пишет The Guardian.

Форсселл, чья правоцентристская партия возглавляет правящую коалицию, заявил в соцсетях, что «шокирован и напуган» причастностью сына к экстремистам. По его словам, несколько недель назад с ним связалась Служба безопасности страны (Säpo) по поводу деятельности его сына.

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Несмотря на то, что Форсселл был подписан на своего сына в социальных сетях, где тот в свою очередь был подписан на крайне правых активистов, он заявил, что не имел ни малейшего представления о его причастности, пока с ним не связались журналисты и силовики.

Форсселл заявил, что его сын «глубоко раскаивается в случившемся», он прекратил свою деятельность, связанную с правыми. Подросток не подозревается в совершении какого-либо преступления.

Информация о деятельности сына министра уже привела к политическим последствиям, пишет The Guardian. Оппозиционные партии призвали как можно скорее вызвать Форсселла в Риксдаг (шведский парламент). В свою очередь премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что он по-прежнему доверяет своему министру по делам миграции.

Форсселл заявил, что планирует остаться на своем министерском посту, и выразил надежду, что ситуация с его сыном «откроет глаза» другим родителям.

Министр решил выступить публично после того, как антирасистский журнал Expo опубликовал информацию о том, что «близкий родственник шведского министра» был активистом ультраправых сил.