На протяжении многих лет ультраправые депутаты Европарламента могли разворовывать средства ЕС . В частности, сейчас распущенная группа Идентичность и демократия могла это делать с 2014 по 2019 годы.

Об этом говорится в совместном расследовании многих европейских СМИ, сообщает немецкая газета Zeit в четверг, 3 июля.

По данным журналистов, ультраправые депутаты Европарламента почти «не останавливались в своей благотворительной деятельности»: они пожертвовали 3250 евро для борзых из французских Альп, с которыми жестоко обращались, 1100 евро для бездомных котов в Лацио, Италия, и по 3500 евро ветеранам Иностранного легиона и инициативе против абортов в Гессене.

Реклама

Журналисты выяснили, что аудиторы Европарламента обратили внимание на подозрительные расходы после проверки финансового отчета распущенной политической группы, который выявил нарушений на более чем 4,3 миллиона евро.

Ультраправая группа, в которую также входили члены немецкой AfD, пока она «не откололась» в мае 2024 года, также игнорировала правила закупок. Например, депутаты обошлись без обязательных тендерных процедур и якобы даже заплатили так называемой дружественной компании, не получив ничего взамен.

Газета напомнила, что в марте суд в Париже приговорил бывшего кандидата в президенты Франции от партии Национальное объединение Марин Ле Пен к четырем годам условно и запретил ей занимать политические должности на это время.

Причиной является то, что она вместе с «друзьями по партии» присвоила средства Европейского парламента, которые на самом деле предназначались для парламентской работы. Вместо этого они были направлены в кассу партии, которая в то время еще называлась Национальный фронт. Приговор против Ле Пен еще не является окончательным, но ее коллеги по партии в Европарламенте пока сталкиваются с новыми расследованиями.

Европейским изданиям удалось выяснить, что схемы ультраправых ведут к компаниям в Германии, Австрии и Франции. Эти компании имеют одну общую черту: средства принесли пользу политическим друзьям партии Идентичность и демократия.