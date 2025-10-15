Воздушные силы США начали применять штурмовики A-10 с 70-мм управляемыми ракетами APKWS для борьбы с иранскими беспилотниками типа Shahed . Об этом сообщает военный портал Defense Express .

Как пишет издание TWZ, по меньшей мере один самолет был замечен с маркировкой, означающей сбивание дронов. Фото этого истребителя опубликовал пользователь Х Alex.

Отмечается, что этот самолет вместе с 11 другими вернулся из миссии на Ближнем Востоке. Они принадлежат к 124-му истребительному авиакрылу воздушных сил Национальной гвардии США и, вероятно, использовались в 12-дневной войне между Ираном и Израилем летом 2025 года для сбивания ударных дронов.

TWZ сообщает, что в ВВС США не ответили на их запрос о том, использовало ли 124-е истребительное авиакрыло ракеты APKWS II для сбивания дронов.

Однако издание пишет, что еще в июле сообщало о том, что APKWS II адаптированы для воздушных боев и являются частью арсенала A-10. Это стало известно из бюджетного запроса Пентагона на 2026 год.

13 июня началась израильская операция против ядерного потенциала Ирана. За это время страны обменялись ударами, которые насчитывали сотни ракет и БпЛА.

В ночь на 22 июня по киевскому времени президент США Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где расположены установки по конверсии урана и производство центрифуг.

В январе 2024 года Александр Сырский, находясь на посту командующего сухопутными войсками, заявил, что Украине необходимо больше военных самолетов, таких как американские штурмовики А-10 и самолеты-носители крылатых ракет большой дальности.