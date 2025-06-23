Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия заблокировали 18-й пакет санкций ЕС против России. В Братиславе опровергли

Венгрия и Словакия продолжают полагаться на российские поставки газа и нефти (Фото: John Thys/Pool via REUTERS)

Венгрия и Словакия не поддержали план ЕС по 18-му пакету санкций против России .

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Венгрия и Словакия решили заблокировать пакет санкций в ответ на планы Евросоюза постепенно отказаться от импорта российских энергоносителей, сказал министр.

Реклама

«Мы сделали это, потому что Европейский Союз хочет запретить государствам-членам, включая Венгрию и Словакию, покупать дешевый российский природный газ и дешевую российскую нефть, как они делали раньше», — сказал Сийярто.

В представительстве Словакии при ЕС в комментарии Суспільному позже опровергли слова Сийярто. Там заявили, что не блокировали санкции, потому что вопрос о принятии 18-го пакета мер не вошел в повестку дня.

Венгрия и Словакия продолжают полагаться на российские поставки газа и нефти и поддерживают теплые отношения с Москвой.

10 июня в ЕС представили 18-й пакет санкций против страны-агрессора России. Он в частности предусматривает запрет на транзакции для Северного потока-1 и Северного потока-2. Это означает, что ни один оператор ЕС не сможет прямо или косвенно участвовать в любых транзакциях по трубопроводам Северный поток.

20 мая Европейский Союз одобрил 17-й пакет санкций против России, направленный против почти 200 кораблей теневого флота.

В тот же день госсекретарь США Марко Рубио во время слушаний комитета Сената по международным отношениям заявил, что если угрожать России дополнительными санкциями, то она может отказаться от переговоров о прекращении огня.

В то же время сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Сенат США готов вынести на голосование законопроект о санкциях против РФ, если в ближайшее время не будет достигнут прогресс в переговорах о прекращении войны России против Украины.