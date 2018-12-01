Сенцов удостоился премии МИД Польши "за человеческое достоинство"

Украинский политзаключенный РФ, режиссер Олег Сенцов удостоился премии Министерства иностранных дел Польши Pro Dignitate Humana (За человеческое достоинство). Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на главу польского МИД Яцека Чапутовича.

"Для меня честь, что в этом году я могу отметить премией За человеческое достоинство господина Олега Сенцова за признание его заслуг в сфере прав человека, бескомпромиссной защиты лиц, подвергшихся преследованию, и тех, кто подвергся репрессиям", – сказал министр на вручении премии в субботу в Киеве.

Как сообщает издание, премия была вручена сестре Сенцова Наталье Каплан.

Она выразила надежду, что благодаря международной поддержке режиссер сможет лично поблагодарить за данное признание.

"Олег, несмотря ни на что, продолжает бороться... Он герой, он мог избежать такой судьбы, но он не отступил от своих убеждений и готов за них действительно пойти до конца", – заявила Каплан.

Сестра Сенцова также отметила, что политзаключенный посредствам писем продолжает работу над фильмом совместно с режиссером Ахтемом Сейтаблаевым.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в соцсети Facebook в субботу поблагодарил Польшу за вручение почетной награды.

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Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

Сенцов с 6 октября 2018 года вынужден прекратить голодовку, которую объявил 14 мая, в связи с тем, что ему назначили принудительное питание.

За 145 дней голодного протеста он потерял 20 кг веса, у него начали отказывать почки и печень, началась ишемическая болезнь сердца.