Медики утаивают от Сенцова информацию о его здоровье - адвокат

Украинскому политзаключенному, режиссеру Олегу Сенцову не раскрывают всю информацию о состоянии его здоровья, сообщил его адвокат Дмитрий Динзе.

По его словам, российские медики не все рассказывают Сенцову о том, "что с его состоянием, сколько он еще будет в медицинской части колонии".

"В отряд он до сих пор не вернулся. Сенцов до сих пор находится в отдельной палате медчасти и проходит реабилитацию после голодания", - заявил он в комментарии Радио Свобода.

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По словам Динзе, Сенцова один раз возили в горбольницу для обследования внутренних органов с помощью специальной медицинской аппаратуры. Медики установили, что в области сердца, почек и печени происходят органические изменения.

Ранее Дмитрий Динзе заявил, что Олег Сенцов постоянно следит за новостями и активно работает над фильмом Номера.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

Сенцов с 6 октября 2018 года вынужден прекратить голодовку, которую объявил 14 мая, в связи с тем, что ему назначили принудительное питание.

За 145 дней голодного протеста он потерял 20 кг веса, у него начали отказывать почки и печень, началась ишемическая болезнь сердца.