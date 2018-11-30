30 ноября 2018, пятница

Медики утаивают от Сенцова информацию о его здоровье - адвокат

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Олег Сенцов находится в палате медчасти

Олег Сенцов находится в палате медчасти

Украинскому политзаключенному, режиссеру Олегу Сенцову не раскрывают всю информацию о состоянии его здоровья, сообщил его адвокат Дмитрий Динзе.

По его словам, российские медики не все рассказывают Сенцову о том, "что с его состоянием, сколько он еще будет в медицинской части колонии".

"В отряд он до сих пор не вернулся. Сенцов до сих пор находится в отдельной палате медчасти и проходит реабилитацию после голодания", - заявил он в комментарии Радио Свобода.

Смотрите также

По словам Динзе, Сенцова один раз возили в горбольницу для обследования внутренних органов с помощью специальной медицинской аппаратуры. Медики установили, что в области сердца, почек и печени происходят органические изменения.

Ранее Дмитрий Динзе заявил, что Олег Сенцов постоянно следит за новостями и активно работает над фильмом Номера.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

Сенцов с 6 октября 2018 года вынужден прекратить голодовку, которую объявил 14 мая, в связи с тем, что ему назначили принудительное питание.

За 145 дней голодного протеста он потерял 20 кг веса, у него начали отказывать почки и печень, началась ишемическая болезнь сердца.

Читайте в свежем номере
журнала Новое Время

  • Люди НВ: 18 украинцев, которые движут страну вперед
  • Главные риски и достижения в госбюджете-2019
  • Украина идет на рекордный урожай в своей истории

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове