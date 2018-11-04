04 ноября 2018, воскресенье

Семья оправданной в Пакистане христианки просит убежище в США

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Асии Биби с мужем

Асии Биби с мужем

Муж христианки Асии Биби, которая была приговорена к смертной казни в Пакистане и недавно оправдана, Ашик Масих просит для семьи убежища в США. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что мужчина опасается за безопасность своей семьи из-за массовых протестов исламистов.

В своем видеообращении Масих просит власти США, Великобритании и Канады предоставить убежище Биби, которой запрещено покидать страну, а также ее близким родственникам.

Кроме того, адвокат Биби Саиф уль-Малук, вылетевший в Италию из-за угроз исламистов, заявил, что в аэропорту Рима его полчаса допрашивали сотрудники антитеррористического подразделения без видимых на то причин.

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