04 ноября 2018, воскресенье

Пакистанский адвокат защитил женщину от казни за богохульство и теперь боится, что его убьют

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Пакистанский адвокат Сайфул Малук, который защитил в суде христианку Азию Биби от смертного приговора за богохульство, покинул страну опасаясь за свою жизнь.

Об этом сообщает Reuters.

Малук  представлял Биби, мать пятерых детей, которая была в камере смертников с 2010 года. Два человека, которые пытались помочь ей, были убиты.

В стране после оправдания женщины начались уличные протесты исламистов. Лидеры ультра-исламистской группы «Техрик-э-Лабаик» (TLP) заблокировали основные дороги в крупнейших городах Пакистана, призывая к убийству судей Верховного суда, которые оправдали Азию.

Мулук сказал Reuters в сообщении WhatsApp, что он уехал за границу «просто для того, чтобы спасти свою жизнь от разгневанной толпы».

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