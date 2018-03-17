Единогласно: Си Цзиньпина переизбрали на должность председателя КНР

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Выборы лидера КНР прошли путем тайного голосования

Выборы лидера КНР прошли путем тайного голосования

Депутаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва единогласно проголосовали за переизбрание Си Цзиньпина на должность председателя КНР, передает ABC News.

Си Цзиньпин также переизбран на высшую государственную должность по управлению вооруженными силами - председателя Центрального военного совета КНР.

Как сообщается, выборы главы государства состоялись путем тайного голосования утром в субботу, 17 марта.

Си Цзиньпин занимает посты главы китайского государства и ЦВС с 2013 года.

Напомним, что до 11 марта этого года председатель КНР мог избираться сроком на пять лет и занимать эту должность не более двух сроков, однако на нынешней сессии депутаты ВСНП внесли поправки в конституцию страны, отменив ограничения на срок полномочий.

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