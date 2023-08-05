По меньшей мере 82 российских олигарха производят оружие для войны РФ против Украины, большинство из них не под санкциями ЕС — журналистка 5 августа, 07:52 Российская техника (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По меньшей мере 82 российских олигарха поддерживают войну России против Украины и способствуют изготовлению оружия, которое оккупанты применяли в том числе против мирных украинцев. Большинство из них не находятся под санкциями ЕС.

Об этом сообщила журналистка российского издания Проект Екатерина Резникова в интервью литовскому агентству LRT.

Она отмечает отмечает, что хотя большинство из списка публично не выражают своей позиции относительно войны, они тайно финансово поддерживают Россию.

Видео дня

По словам Резниковой, оружие, которое применяла российская армия против населения Бучи, и бомбы, сброшенные на Мариуполь, были изготовлены с помощью российских олигархов.

Отмечается, что 82 богатейших человека России имеют деловые связи с военными или иным образом способствуют поддержке войны в Украине.

Согласно расследованию Проекта, опубликованному 31 июля, некоторые из них производят компоненты для бомб, кто-то — танки и самолеты, а кто-то предоставляет различные услуги связи и страхования.

«Мы насчитали 81 человека, но благодаря нашим читателям мы добавили к этому списку еще одного человека… Это добавленное лицо является владельцем компании по продаже компьютерной техники. Он продает компьютеры и другую оргтехнику даже на оккупированной территории. Его компания способствовала вывозу и краже детей», — рассказала Резникова.

Отмечается, что наибольший «вклад» в войну России против Украины сделал российский миллиардер Михаил Шелков, владелец металлургической компании ВСМПО-Ависма. Эта компания производит титан, который затем поставляется для производства бронетехники и самолетов.

На втором месте очень близкий к российскому диктатору Владимиру Путину олигарх Юрий Ковальчук. Он заключил контракты на страхование с российскими военными на сумму 47 млрд рублей (14,1 млрд грн). На третьем месте находится также очень близкий к Путину Борис Ротенберг. Его компания занималась строительством объектов, транспортировкой и монтажом оборудования. Среди них были высокочастотные приборы, которые используются и в военной промышленности.

Как отмечает Резникова, почти все эти российские олигархи — 80 из 82 — так или иначе находятся под санкциями. Однако проблема в том, что обычно эти санкции анонсируют только с украинской стороны — богачи не подпадают под санкции ни в США, ни в Канаде, ни в ЕС.

«Если говорить конкретно о санкциях государств ЕС, то они касаются только 31 олигарха», — говорит она.

27 июля газета NYT сообщила, что британское правительство разрешило российским подсанкционным олигархам тратить сотни тысяч долларов на частных поваров, шоферов и домработниц, хотя их банковские счета заморожены.

13 июля сообщалось, что бизнес богатейшего российского олигарха Владимира Лисина все еще сотрудничает с оборонной промышленностью и тюрьмами. Приближенный к Путину миллиардер не находится под санкциями ни США, ни Британии.