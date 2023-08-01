Убийства в Буче, Мариуполе и Виннице. Более 80 российских олигархов открыто снабжают армию РФ — расследование 1 августа, 01:17 Часть российских олигархов, которые работают на полномасштабную агрессию против Украины (Фото:Проект / Telegram)

Минимум 81 российский олигарх из рейтинга 200 самых богатых граждан страны-агрессора России по версии журнала Forbes от 2021 года открыто помогали российской армии и военной машине. Об этом идет речь в расследовании Проекта, опубликованном в понедельник, 31 июля.

Журналисты издания проанализировали публичные государственные контракты предприятий россиян из списка Forbes с оборонными заводами, министерством обороны и росгвардией страны-агрессора с начала войны России против Украины в 2014 году. Проект отмечает, что после 2017 года российское минобороны и военные заводы смогли массово засекречивать контракты благодаря изменениям в законодательстве, поэтому реальное количество олигархов, которые финансируют российские военные преступления в Украине, может быть значительно больше.



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По данным Проекта, 80 из этих олигархов находятся под санкциями, но только 14 попали под ограничения во всех странах-партнерах Украины, а против 34 пока ввела санкции только Украина. При этом сумма контрактов, которые компании российских олигархов заключили с военной машиной страны-агрессора с 2014 года, достигает почти 3 млрд долларов (220 млрд рублей).

Проект установил, что БМД-4М, которые российские оккупанты использовали в том числе для убийства мирных жителей в Буче, через свои бизнесы помогли создать, в частности, российские олигархи Виктор Вексельберг (Русал Урал, поставщик алюминиевого порошка для ракет Аркан), Игорь Кесаев (поставщик литейных заготовок для прицелов, которые делают на Вологодском оптико-механическом заводе), Олег Дерипаска (Барнаултрансмаш, производитель двигателей УТД-29, поставки алюминиевого порошка Русалом), Владимир Евтушенков (разработка брони и поставки заготовок корпусов, поставки микросхем заводу по производству прицелов), Михаил Шелков (ВСМПО-Ависма, поставки титанового металлопроката), Игорь Ротенберг (Туламашзавод, производитель автоматической пушки 2А72), Дмитрий Мазепин (Уралхим, поставки аммиака, аммиачной селитры и азотной кислоты производителю «начинки» ракет Аркан) и Евгений Зубицкий (Полема — поставки деталей для конструкций бронетехники).

Инфографика: скриншот / Проект

К созданию ракеты Калибр, которой Россия убила 27 человек в Виннице 14 июля 2022 года, по данным Проекта, причастны Вагит Алекперов (Лукойл, производитель авиационных керосинов), Алишер Усманов (Мегафон, связь для ракетостроителей), Виктор Рашников (Магнитогорский металлургический комбинат, поставщик металлопроката), Леонид Федун (Лукойл), Виктор Вексельберг (Каменск-Уральский металлургический завод, поставщик алюминиевых заготовок), Андрей Скоч (Мегафон), Владимир Евтушенков (поставщик электроники для ракетных высотомеров Ангстрем, компания МТС), Юрий Ковальчук (компания Согаз, которая страхует производителей Калибров и комплектующих для них), Михаил Шелков (ВСМПО-Ависма, поставки титана), Фархад Ахмедов (Лукойл), Филипп Генс (группа Ланит, поставки ПО ракетостроителям), Егений Касперский (Лаборатория Касперского, защита данных производителей ракет).

Инфографика: скриншот / Проект

К производству ФАБ-500, которой российские оккупанты ударили по драматическому театру с мирными жителями в Мариуполе, причастны Усманов, Дерипаска, Вексельберг, Ковальчук, Евтушенков и другие российские олигархи, среди которых Кирилл Шамалов (Сибур, поставки изооктилового спирта для производителей взрывчатки для авиабомб), Игорь Кесаев (завод имени Дегтярева, поставки комплектующих для авиабомб), Игорь Рыбаков (Технониколь, поставки стройматериалов заводу по разработке блоков управления для ФАБ-500) и Дмитрий Мазепин (Уралхим, поставки аммиака и концентрированной азотной кислоты производителям взрывчатки для авиабомб).

Проект установил, что к агрессии России против Украины причастны и те олигархи, которые сейчас пытаются выйти из-под санкций, в том числе акционеры Альфа-групп, которые публично осудили войну после начала полномасштабного вторжения (контракты с оборонными предприятиями и воинскими частями).

