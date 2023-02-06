Зафиксировали на радарах. Самолет Кадырова вылетал на Мальдивы — СМИ 6 февраля, 17:45 Рамзан Кадыров (Фото:t.me/RKadyrov95)

Частный самолет марионетки Кремля и главы Чечни Рамзана Кадырова с бортовым номером RA-73417 впервые за полгода был зафиксирован на радарах — он вылетел на Мальдивы как минимум на три дня, сообщает Кавказ. Реалии.

На самолет обратил внимание в Telegram канал Можем объяснить.

Как следует из данных, опубликованных на сайте по отслеживанию самолетов Radarbox, в среду, 1 февраля частный борт вылетел из Грозного и приземлился в Москве, а на следующий день самолет сел в Мале, столице Мальдивской республики.

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Уже в воскресенье, 5 февраля самолет Кадырова был замечен у Махачкалы — где он приземлился, неизвестно.

Находился ли на борту сам Кадыров, доподлинно неизвестно. Однако он не появлялся перед фотокамерами с 29 января. 2 февраля в его Telegram появился пост якобы из Чечни, но, вероятно, был «консервой» — публикация, которую сделали ранее.

