В Гааге бездомным, которых вынужденно переселили во время саммита НАТО, раздали подарочные сертификаты

3 июля, 19:20
Саммит НАТО в Гааге, Нидерланды (Фото: REUTERS/Christian Hartmann)

Власти Гааги в Нидерландах предоставили 40 бездомным, которые вынуждены были временно переехать из-за саммита НАТО, подарочные сертификаты на замену утраченных вещей. Об этом сообщает издание Omroep West в четверг, 3 июля.

Как отметило издание, во время саммита НАТО действовало постановление, согласно которому люди, проживавшие в лесах возле города, должны были покинуть это место. Их разместили в пустой школе.

Кроме того, примерно 35 семей без жилья, которые проживали в отелях, были вынуждены уступить место иностранным гостям. Их временно разместили в других отелях региона.

Журналисты добавили, что сейчас чрезвычайное положение отменено, и все иностранные гости вернулись домой. Люди без жилья вернулись в свои отели или леса. Но поскольку леса были вырублены из-за саммита, возможно, палатки потерялись.

«Подарочные сертификаты предназначены, главным образом, для покупки палатки, если она потерялась во всем этом хаосе. [Это] понятный и человеческий жест. Это на самом деле единственное, что можно сделать. Никаких решений для них не найдено», — пояснили власти города.

Гаагские власти также заверили, что город оказывает дополнительную помощь бездомным после того, как их пришлось переселить из-за саммита НАТО.

Ранее сообщалось, что в Гааге перед саммитом НАТО, который проходил 24−25 июня, начали масштабную операцию безопасности под названием Orange Shield.

В рамках крупнейшей операции по безопасности, когда-либо проведенной в Нидерландах, власти страны перекрыли части города, дороги и закрывали воздушное пространство.

Также около 27 000 полицейских, а это примерно половина всех сил страны, дежурили вокруг саммита вместе с более чем 10 тысячами военнослужащих.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Гаага Нидерланды Саммит НАТО в Гааге

