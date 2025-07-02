Маргус Цахкна, руководитель эстонского МИД, на полях саммита в Гааге рассказал NV, почему Путину не стоит надеяться на слабость США, как его страна готовится к возможной агрессии со стороны РФ и что происходит с идеей вступления Украины в НАТО.

«НАТО сейчас сильнее, чем это было много лет назад», — уверенно заявил NV Маргус Цахкна, министр иностранных дел Эстонии, едва выйдя с закрытого заседания саммита Альянса в нидерландском городе Гаага.

По его словам, эта встреча дала ему уверенность, что США во главе с Дональдом Трампом остаются преданными НАТО, и готовы действовать по статье 5 Североатлантического альянса, где нападение на одного является нападением на всех, — если возникнет такая необходимость.

NV удалось пообщаться с Цахкной на полях саммита НАТО 25 июня, во второй день этой встречи.

Глава эстонского МИД рассказал о результатах саммита для его учасников и Украины, вероятной подготовке Кремля к агрессии против стран Балтии, а также о том, какие рычаги давления на Словакию и Венгрию, что препятствуют официальному Киеву на пути в ЕС и НАТО, имеют западные страны.

— В течение последних нескольких дней мы наблюдали массированные удары России по Украине. Как-то это повлияло на обсуждение во время саммита НАТО в Гааге и его результаты?