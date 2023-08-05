Курскую область атаковал БПЛА: повреждены два админздания

5 августа, 03:55
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БПЛА атаковал Рыльское в Курской области (Фото:24 канал)

БПЛА атаковал Рыльское в Курской области (Фото:24 канал)

Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявил, что город Рыльск атаковал БПЛА, сбросив взрывчатку.

Старовойт заявил, что были повреждены два административных здания и храм. Он традиционно обвинил в атаке Украину.

«С украинского беспилотника сбросили в Рыльске взрывные устройства. Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стекла в Покровском храме», — заявил Старовойт.

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Губернатор сообщил, что в результате атаки никто не пострадал.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Курск

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