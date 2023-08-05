Курскую область атаковал БПЛА: повреждены два админздания
БПЛА атаковал Рыльское в Курской области (Фото:24 канал)
Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявил, что город Рыльск атаковал БПЛА, сбросив взрывчатку.
Старовойт заявил, что были повреждены два административных здания и храм. Он традиционно обвинил в атаке Украину.
«С украинского беспилотника сбросили в Рыльске взрывные устройства. Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стекла в Покровском храме», — заявил Старовойт.
Губернатор сообщил, что в результате атаки никто не пострадал.