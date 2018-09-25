25 сентября 2018, вторник

Роухани возмутился реакцией США на теракты в Иране

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Роухани напомнил США про теракты 11 сентября 2001 года

Роухани напомнил США про теракты 11 сентября 2001 года

Президент Ирана Хасан Роухани негативно отреагировал на комментарий постоянного представителя США в ООН Никки Хейли, которая посоветовала руководству страны "посмотреть в зеркало" после терактов в иранском городе Ахваз.

"Официальный представитель США ранее сказала ужасные вещи о террористической атаке в Ахвазе и возложила ответственность за теракт на правительство Ирана!", - заявил Роухани.

Он напомнил о терактах в Вашингтоне и Нью-Йорке в 2001 году и задался вопросом, как бы на советы "взглянуть в зеркало" отреагировало бы руководство США.

Ранее сообщалось, что в субботу, 22 сентября, в городах Ирана проходили мероприятия, посвященные началу Ирано-Иракской войны 1980-1988 годов.

Во время военного парада в Ахвазе произошла стрельба. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация Исламкое государствоВ результате теракта погибли более 20 человек, еще около 50 получили ранения.

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