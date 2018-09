Роухани возмутился реакцией США на теракты в Иране

Президент Ирана Хасан Роухани негативно отреагировал на комментарий постоянного представителя США в ООН Никки Хейли, которая посоветовала руководству страны "посмотреть в зеркало" после терактов в иранском городе Ахваз.

"Официальный представитель США ранее сказала ужасные вещи о террористической атаке в Ахвазе и возложила ответственность за теракт на правительство Ирана!", - заявил Роухани.

A US official has recently said terrible things about Ahvaz terrorist attack and held Iranian gov. responsible for that attack! What would Americans think if we were to say such a thing about the 9/11 terrorist attacks?