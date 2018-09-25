Роухани возмутился реакцией США на теракты в Иране

Роухани напомнил США про теракты 11 сентября 2001 года

Президент Ирана Хасан Роухани негативно отреагировал на комментарий постоянного представителя США в ООН Никки Хейли, которая посоветовала руководству страны "посмотреть в зеркало" после терактов в иранском городе Ахваз.

"Официальный представитель США ранее сказала ужасные вещи о террористической атаке в Ахвазе и возложила ответственность за теракт на правительство Ирана!", - заявил Роухани.

A US official has recently said terrible things about Ahvaz terrorist attack and held Iranian gov. responsible for that attack! What would Americans think if we were to say such a thing about the 9/11 terrorist attacks? — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) 24 сентября 2018 г.

Он напомнил о терактах в Вашингтоне и Нью-Йорке в 2001 году и задался вопросом, как бы на советы "взглянуть в зеркало" отреагировало бы руководство США.

Ранее сообщалось, что в субботу, 22 сентября, в городах Ирана проходили мероприятия, посвященные началу Ирано-Иракской войны 1980-1988 годов.

Во время военного парада в Ахвазе произошла стрельба. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация Исламкое государство. В результате теракта погибли более 20 человек, еще около 50 получили ранения.