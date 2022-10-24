RT уволил пропагандиста Красовского после предложений «топить и сжигать украинских детей» 24 октября, 03:22 Антон Красовский (Фото:krasovkin/instagram)

Российский пропагандистский канал Russia Today прекратил сотрудничество с ведущим Антоном Красовским после его призывов топить украинских детей, считающих, что Россия оккупировала часть Украины.

Об этом сообщила российская пропагандистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян.



«На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь. Недоумение, что тут скажешь», — написала она.

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Симоньян заявила, что "сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей". Она назвала высказывание Красовского «диким и омерзительным».

Антон Кузнецов-Красовский недавно предложил топить и сжигать украинских детей.

"Вот сказал, что москали оккупировали - и сразу бросаешь в реку с буйным течением", - предложил пропагандист. Он также предлагал забивать детей в «еловый дом» в Карпатах и сжигать.