Директор пропагандистского RT предлагает топить украинских детей. Кулеба призвал запретить канал по всему миру 23 октября, 16:34 Директор российского телеканала RT Антон Кузнецов-Красовский (Фото:Скрин из видео/Дмитрий Кулеба/Twitter)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал запретить российский телеканал Russia Today во всех странах из-за разжигания геноцида. Так директор вещания телеканала Антон Кузнецов-Красовский недавно предложил топить и сжигать украинских детей.

Об этом глава украинского ведомства написал на своей странице в Twitter.

«Правительства, до сих пор не запретившие RT, должны посмотреть этот отрывок. Вот на чьей стороне, если позволяете RT работать в ваших странах. Агрессивное подстрекательство к геноциду ( этот человек предстанет за это перед судом), ничего общего со свободой слова. Пора запретить RT во всем мире!», — призвал Кулеба в своем сообщении.

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Министр иностранных дел также прикрепил к посту сообщения с видеозаписью эфира с соответствующими высказываниями Красовского.

Пропагандист в эфире телеканала заявляет, что Украина не должна существовать, а украинцев, сопротивляющихся России, следует расстреливать.

В августе стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование против директора российского пропагандистского телеканала Russia Today Антона Кузнецова-Красовского.

Его подозревают по ч.2 ст. 442 Уголовного кодекса (геноцид, публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения).

Речь идет о публичных выступлениях, в которых Красовский призвал к захвату Украины и расправам над ее жителями.