В Ростовской области дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру, которая используется для ВПК

В городе Новочеркасск Ростовской области РФ была атакована железнодорожная инфраструктура, которая используется для нужд военно-промышленного комплекса и армии РФ.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

«Вообще этот логистический узел соединяет стратегические направления: Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Каменск-Шахтинский. Именно через этот узел осуществляется опрокидывание техники, боеприпасов, топливных ресурсов и личного состава в границу с Украиной», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Новочеркасске работают логистические подразделения 1061 Центра материально-технического обеспечения Южного военного округа РФ, ответственные за распределение вооружения, горючего и боекомплекта.

«Все просто. Война — это логистика. Новые резервы, которые Россия бросает в бой на Востоке, подвозит железная дорога. Боеприпасы, технику, топливо — подвозит также железная дорога. С нарушенной логистикой бросание в бой резервов врагом замедляется», — заявил Коваленко.

Как отметили в ЦПИ, подобные узлы являются ключевыми поставочными артериями, без которых военная машина россии не может функционировать эффективно. Их повреждение существенно усложняет обеспечение фронта.