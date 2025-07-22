Дроны ударили по военному аэродрому Миллерово в Ростовской области, откуда РФ запускает шахеды и ракеты

Во вторник, 22 июля, беспилотники атаковали военный аэродром Миллерово в Ростовской области РФ.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

Отмечается, что Минобороны РФ отчиталось о 12 БПЛА самолетного типа, «сбитых» в Ростовской области.

Именно из Миллерово Россия почти каждую ночь запускает по Украине шахеды.

Реклама

В ночь на 22 июля российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками. В Одессе были слышны взрывы, работала противовоздушная оборона, есть многочисленные разрушения.

Накануне Россия атаковала Украину 450 целями. По данным Воздушных сил, удалось сбить 403 из 426 дронов и «подавляющее большинство» ракет.

Часть шахедов и восемь крылатых ракет Искандер-К, которыми РФ ударила по Украине, были запущены именно из Миллерово.