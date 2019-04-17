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Российский суд продлил срок содержания под стражей для 24 украинских моряков

Вчера, 18:28
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Российский суд продлил срок содержания под стражей для 24 украинских моряков - фото

Громадське

Украинские моряки в зале суда

В среду, 17 апреля, Лефортовский райсуд Москвы продлил до конца июля срок содержания под стражей для 24 украинских моряков, которые были захвачены РФ в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Об этом сообщает корреспондент Громадського из зала суда.

Морякам Богдану Небылице, Юрий Будзилу, Владимиру Лесовому, Юрию Безъязычному, Олегу Мельничуку продлили содержание под стражей до 24 июля.

Раненым морякам, Андрею Артеменко, Андрею Эйдеру, Василию Сороке, - до 26 июля.

Также суд продлил срок содержания под стражей до 24 июля для четырех украинских моряков - Романа Мокряка, Андрея Опрыска, Евгения Семидоцького, Сергея Цибизова.

Также под стражей до 24 июля оставили Владимира Терещенко, Богдана Головаша, Сергея Попова и Андрея Шевченко.

Аналогичное решение приняли в отношении Дениса Гриценко, Вячеслава Зинченко, Михаила Власюка и Андрея Драча, а также Виктора Беспальченко, Владислава Костишина, Владимира Варимеза, Сергея Чулибы.

25 ноября 2018 года катера ВМС Украины были атакованы и захвачены российским спецназом в нейтральных водах Керченского пролива во время их перехода в Азовское море. Россияне утверждают, что корабли ВМС Украины вторглись в "территориальные воды РФ".

28 ноября президент Петр Порошенко ввел военное положение в приграничных с РФ регионах Украины сроком на 30 дней. 

Россия существенно осложнила судоходство в Азово-Черноморском бассейне после построения Керченского моста в оккупированный Крым. В 2018 году участились противоправные задержания украинских кораблей российскими пограничниками, что осложнило морские перевозки в регионе. Специалисты указывают на ползучую аннексию Россией Азовского моря.

2 апреля 2019 года постпред США при НАТО Кей Бейли Гатчисон заявила, что Альянс готовит пакет мер для обеспечения прохода украинских кораблей через Керченский пролив.

Пакет помощи включает усиление присутствия кораблей НАТО в Черном море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив в Азовское море.

Теги:   Керченский пролив Украина Россия

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