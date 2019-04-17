Российский суд продлил арест четырех украинских моряков до июля Вчера, 13:54 518 Цей матеріал також доступний українською Громадське Украинские моряки в зале суда Громадське

Лефортовский районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей четырем украинским морякам Роману Мокряку, Андрею Опрыску, Евгению Семидоцкому, Сергею Цибизову на три месяца.

Об этом сообщает корреспондент Громадського из зала суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ РФ. Сторона обвинения просила продлить арест, подчеркивая необходимость получения результатов экспертиз.

Адвокаты моряков заявили, что украинцы являются военнопленными и должны быть освобождены, а сам захват моряков был фактом агрессии со стороны РФ.

Моряки отказались отвечать на все вопросы, кроме имени, возраста и звания, подчеркивая, что в соответствии с Женевской конвенцией являются военнопленными.

25 ноября 2018 года катера ВМС Украины были атакованы и захвачены российским спецназом в нейтральных водах Керченского пролива во время их перехода в Азовское море. Россияне утверждают, что корабли ВМС Украины вторглись в "территориальные воды РФ".

28 ноября президент Петр Порошенко ввел военное положение в приграничных с РФ регионах Украины сроком на 30 дней.

Россия существенно осложнила судоходство в Азово-Черноморском бассейне после построения Керченского моста в оккупированный Крым. В 2018 году участились противоправные задержания украинских кораблей российскими пограничниками, что осложнило морские перевозки в регионе. Специалисты указывают на ползучую аннексию Россией Азовского моря.

2 апреля 2019 года постпред США при НАТО Кей Бейли Гатчисон заявила, что Альянс готовит пакет мер для обеспечения прохода украинских кораблей через Керченский пролив.

Пакет помощи включает усиление присутствия кораблей НАТО в Черном море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив в Азовское море.



