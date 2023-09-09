«Постоянно сталкиваемся». Директор ФБР рассказал о количестве российских шпионов в США 9 сентября, 21:10 Директор ФБР Кристофер Врей (Фото:Reuters/Jonathan Ernst)

Директор Федерального бюро расследований США (ФБР) Кристофер Врей считает, что количество российских шпионов в стране довольно велико, несмотря на попытки его службы их нейтрализовать.



Об этом он рассказал во время выступления в Международном музее шпионажа, пишет The Hill.

По словам Врея, традиционная угроза в США от российской контрразведки остается довольно «значительной».

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"След российской разведки — а под ним я имею в виду сотрудников российской разведки — все еще слишком велик в США. И мы постоянно сталкиваемся с этим и пытаемся блокировать, предотвращать и пресекать всеми возможными способами", — отметил директор ФБР.

Глава ведомства подчеркнул, что за последнее время в США достигли значительных успехов по нейтрализации российских агентов. Однако Врей добавляет, что в ведомстве помнят о «непропорционально большом» присутствии РФ в стране и об интересах, которые продвигают эти лица.

«Если кому-то нужно напоминание о том, каковы интересы РФ, то достаточно посмотреть на то, что происходит в Украине. И мы никогда не упускаем из виду, что это те же люди, которые участвуют в недобросовестной деятельности и агрессии в Украине», — резюмировал Врей.

6 сентября генеральный прокурор Германии выдвинул официальное обвинение в государственной измене в пользу России бывшему начальнику подразделения Федеральной разведывательной службы (BND) и его сообщнику.