Германия обвинила двух российских шпионов в государственной измене 6 сентября, 16:32 Флаг Германии (Фото:Tom / Pixabay)

В Германии генеральный прокурор выдвинул официальное обвинение в государственной измене в пользу России бывшему начальнику подразделения Федеральной разведывательной службы (BND) и его сообщнику.

Об этом сообщает BBC.

По данным немецких медиа, подозреваемый Карстен Л. работал в технической разведке, а затем возглавил подразделение, занимающееся безопасностью и проверкой данных. Прокуроры считают, что он поделился разведданными о войне в Украине и «ПВК Вагнера» и получил за это около 400 тысяч евро.

Видео дня

Немецкого бизнесмена, родившегося в России, Артура Э. обвиняют в поездке в Москву и передаче разведданных российскому ФСБ. Немецкие медиа утверждают, что Артур Э. был торговцем бриллиантами. Вероятно, сообщники впервые встретились на приватной вечеринке в футбольном клубе в Баварии в 2021 году. Тогда Карстен Л. рассказал Артуру о своей работе в BND.

Обеим шпионам может угрожать пожизненное заключение.