«Возьму Хрюшу и Степашку». Российская телеведущая Ангелина Вовк собралась на Донбасс, чтобы остановить украинскую армию 26 ноября, 23:04 Российская телеведущая Ангелина Вовк (Фото:скрин из видео/Труха Украина/Telegram)

Российская ведущая детской программы Спокойной ночи, малыши Ангелина Вовк поделилась своим «мирным планом»: капитулировать перед агрессором украинцев заставит музыка из старой детской программы, ее голос и игрушечные «соведущие» — кукольная свинья Хрюша и заяц Степашка.

Об этом она заявила в эфире одного из российских пропагандистских каналов.

На видео Вовк рассказала, что планирует уехать на фронт, что заставить украинцев прекратить сопротивление и позволить России продолжать геноцид.

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«Думаю, надо как-то остановить эту сторону. Чтобы они по-другому взглянули на эти события. И я сказала своей приятельнице, что я возьму Хрюшу и Степашку и поеду туда, на фронт и обращусь к украинцам. У меня тоже есть украинская кровь. Я тоже читала им сказки. И думаю: вдруг меня услышат. А просто мне кажется, что вот когда зазвучала бы эта музыка по передаче Спокойной ночи, малыши и они услышали бы мой голос. Я бы сказала: «Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики. Остановитесь, что вы делаете? Вы же хорошие!», — с не совсем сознательной улыбкой на лице заявила россиянка на видео, обнародованном Telegram-каналом Труха.

Ангелина Волк присоединилась к русским «звезд», которые уже несколько лет рассказывают «истории из собственного детства» о «ужасную русофобию», которая «процветала» в Украине многие десятилетия. Так, по ее словам, в детстве на нее в Украине «набросилась ватага мальчишек», которые называли ее «москалькой» и требовали, чтобы она « Уехала отсюда».