Генсек НАТО Марк Рютте высмеял страну-агрессора РФ за «хромое» состояние россий ской подводн ой лодк и Новороссийск , которой на днях пришлось экстренно всплывать близ берегов Франции.

Об этом 13 октября сообщает агентство Reuters.

«Теперь, по сути, в Средиземном море практически не осталось российского военно-морского присутствия. Есть только одинокая и сломанная российская подводная лодка, которая с трудом возвращается домой с патрулирования. Какая разница по сравнению с романом Тома Клэнси 1984 года Охота за Красным октябрем (остросюжетная книга о том, как командир советской субмарины угоняет ее на Запад — ред.). Сегодня это больше похоже на охоту за ближайшим механиком», — сказал он, выступая в Словении.

Реклама

Фото: NATO Maritime Command/X

13 октября командование Военно-морских сил НАТО, что российская подлодка Б-261 Новороссийск всплыла у побережья Бретани на северо-западе Франции. Позднее для наблюдения за ней был направлен фрегат ВМС Франции.

«Фрегат ВМС Франции осуществляет наблюдение за морскими подступами Альянса, фиксируя присутствие российской подводной лодки, действующей на поверхности у побережья Бретани. НАТО готово защищать наш Альянс, сохраняя постоянную бдительность и морскую осведомленность по всему Атлантическому океану», — заявили офицеры НАТО.

Как писал приближенный к армии страны-агрессора РФ Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, дизель-электрическая подводная лодка была вынуждена всплыть у побережья Франции из-за серьезной технической аварии в топливной системе.

При этом командование Черноморского флота России публично заявляло, что дизельная подлодка Новороссийск всплыла у берегов Франции — мол, ради «соблюдения правил навигации» в проливе Ла-Манш и опровергли сообщения о серьезной неисправности.

11 октября представители Минобороны Нидерландов сообщили, что голландский флот сопровождал Новороссийск и сопровождающее его буксирное судно Яков Гребельский в Северном море.