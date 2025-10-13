У побережья Франции всплыла российская подводная лодка

Российская подводная лодка Б-261 Новороссийск всплыла у побережья Бретани на северо-западе Франции. Для наблюдения за ней был направлен фрегат ВМС Франции.

Об этом в X сообщило командование военно-морских сил НАТО.

«Фрегат ВМС Франции осуществляет наблюдение за морскими подступами Альянса, фиксируя присутствие российской подводной лодки, действующей на поверхности у побережья Бретани. НАТО готово защищать наш Альянс, сохраняя постоянную бдительность и морскую осведомленность по всему Атлантическому океану», — говорится в сообщении.

Реклама

Как пишет приближенный к российским военным Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, дизель-электрическая подводная лодка была вынуждена всплыть у побережья Франции из-за серьезной технической аварии в топливной системе.

Отмечается, что топливо начало поступать непосредственно в трюм, создавая взрывоопасную ситуацию. На лодке не оказалось ни необходимых запчастей, ни специалистов, способных устранить неисправность. Экипаж не смог справиться с аварией самостоятельно.

Новороссийск входит в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота РФ. Лодка была заложена в 2010 году в Санкт-Петербурге, спущена на воду в 2013-м, а в состав ВМФ России вошла в 2014 году.