Прикрыть мародеров. Российская служба доставки отключила трансляции из своих отделений на границе с Украиной 7 апреля, 12:08 Цей матеріал також доступний українською Из отделений СДЭК российские солдаты отправляли посылки с награбленными вещами в Украине (Фото:СДЭК)

Курьерская компания СДЭК отключила видеотрансляции из нескольких своих отделений на границе с Украиной.



Война России против Украины — главные события 7 апреля

Камеры не работают как минимум в пяти точках на границе с Черниговской, Сумской и Харьковской областями Украины, обратило внимание издание The Moscow Times.

Видео дня

Накануне в сети появились видеозаписи с камер в этих отделениях. На них российские военные отправляли посылки с награбленным.

На записи хорошо видны электросамокат, коробки с кондиционерами, автомобильные аккумуляторы и мешок с логотипом украинского торгового центра Эпицентр.



Беларускi Гаюн и активистский проект База данных опубликовали списки предполагаемых отправителей, а также привели такие подробности, как вес посылок, адрес получателя и номера заказов, по которым их можно отслеживать.

Больше всего посылок отправили в Рубцовск. Остальные ушли в Москву, Читу, Омск, Новосибирск, Псков, Биробиджан и другие города России.

Самая самая большая посылка весит почти полтонны.



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