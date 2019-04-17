Россия передала Беларуси предложения по интеграции - Медведев
Россия подготовила и передала Беларуси ряд
предложений по интеграции в рамках союзного государства.
Об этом в среду, 17 апреля, заявил
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время выступления в Госдуме РФ, передает
РБК.
"В настоящий момент мы ведем с нашими
коллегами, с нашими партнерами из Беларуси разговор о том, каким образом эту
интеграцию сделать еще более весомой", - сказал он.
По словам главы российского правительства,
Минск должен решить, какие из предложенных Москвой сценариев интеграции "приемлемы",
а какие "менее приемлемы".
Медведев напомнил, что договору о союзном
государстве в этом году исполняется 20 лет. Он подчеркнул, что сотрудничество
Беларуси и РФ взаимовыгодно.
Напомним, что президент Беларуси Александр
Лукашенко, комментируя вопрос создания союзного государства, неоднократно отмечал,
что Беларусь и РФ исходят из того, что сегодня есть два разных государства.
Лукашенко
также назвал РФ "обнаглевшей" из-за закрытия российского
рынка для некоторых белорусских товаров.