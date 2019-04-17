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Россия передала Беларуси предложения по интеграции - Медведев

Вчера, 15:17
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Россия передала Беларуси предложения по интеграции - Медведев - фото

скрин видео Россия 24 / YouTube

Дмитрий Медведев

Россия подготовила и передала Беларуси ряд предложений по интеграции в рамках союзного государства.

Об этом в среду, 17 апреля, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время выступления в Госдуме РФ, передает РБК.

"В настоящий момент мы ведем с нашими коллегами, с нашими партнерами из Беларуси разговор о том, каким образом эту интеграцию сделать еще более весомой", - сказал он.

По словам главы российского правительства, Минск должен решить, какие из предложенных Москвой сценариев интеграции "приемлемы", а какие "менее приемлемы".

Медведев напомнил, что договору о союзном государстве в этом году исполняется 20 лет. Он подчеркнул, что сотрудничество Беларуси и РФ взаимовыгодно.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя вопрос создания союзного государства, неоднократно отмечал, что Беларусь и РФ исходят из того, что сегодня есть два разных государства.

Лукашенко также назвал РФ "обнаглевшей" из-за закрытия российского рынка для некоторых белорусских товаров. 

Теги:   Дмитрий Медведев Беларусь Россия

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