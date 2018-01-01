Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Наталия Попович
Украина вне рамок Украине
Богдан Яременко
Укрощение РФ. Что считать деэскалацией в Керченском проливе
Фоззи
Романовы – лимончики от яблони
Джордж Церетели
Путин сам себе вредит

Лукашенко: Если Беларусь хотят поделить на области и впихнуть в РФ - этого не будет никогда

Сегодня, 12:57
11
Цей матеріал також доступний українською

Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна никогда не откажется от своего суверенитета.

По словам Лукашенко, для Беларуси очень важен ее суверенитет, от него Минск отказываться не собирается.

"Для нас, запомните, святое - это суверенитет...Если нас хотят, как Жириновский предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию - этого не будет никогда. И если такими категориями руководство России мыслит - это во вред самой России", - цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь за свою независимость "уже переплатила" и не будет выбирать между Западом и Востоком.

Также Лукашенко допустил потерю независимости Беларуси и ее вхождения в состав "какого-либо государства" в случае развития худшего сценария.

 

 

Теги:   Александр Лукашенко Беларусь Россия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Геополитика

Сегодня, 09:13

article_img
Конфликт на три страны. Что означает дело дочери основателя Huawei, задержанной в Канаде

Последние новости

События

Сегодня, 13:05

Больницы начали получать фейковые письма о работе во время военного положения – Супрун
Стиль жизни

Сегодня, 13:05

В одной постели. Жизель Бюндхен и Хайди Клум поделились совместным селфи
Политика

Сегодня, 13:01

Экс-заместитель госсекретаря США рассказал о возможной тактике Путина по влиянию на украинские выборы

ТОП-3 мнений

Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Макрон потерпел ужасное поражение
5126
Роман Бессмертный - фото
Роман Бессмертный
Европа трещит по швам
3569
Сергей Таран - фото
Сергей Таран
Тем, кто восторгается бунтом "желтых жилетов"
1956
Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
Истинные ценности
8099
Мустафа Найем - фото
Мустафа Найем
Пора протрезветь и спуститься на землю
6120
Андрей Клименко - фото
Андрей Клименко
Срочно пропустите. Что Россия заявила о Керченском проливе
5995
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
29001
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25127
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20679

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться