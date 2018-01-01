Лукашенко: Если Беларусь хотят поделить на области и впихнуть в РФ - этого не будет никогда Сегодня, 12:57 11 Цей матеріал також доступний українською Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна никогда не откажется от своего суверенитета.

По словам Лукашенко, для Беларуси очень важен ее суверенитет, от него Минск отказываться не собирается.

"Для нас, запомните, святое - это суверенитет...Если нас хотят, как Жириновский предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию - этого не будет никогда. И если такими категориями руководство России мыслит - это во вред самой России", - цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь за свою независимость "уже переплатила" и не будет выбирать между Западом и Востоком.

Также Лукашенко допустил потерю независимости Беларуси и ее вхождения в состав "какого-либо государства" в случае развития худшего сценария.