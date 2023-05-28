Вскоре заступит на боевое дежурство. Россияне перевезли партию ЗРК С-400 в Беларусь — Гаюн 28 мая, 22:32 ЗРК С-400 (Фото:Белорускі Гаюн/Телеграм)

Российские оккупанты перевезли партию зенитно-ракетных комплексов С-400 в Минскую область Беларуси. Сообщается, что вскоре С-400 заступит на боевое дежурство.

Об этом в Telegram написала мониторинговая группа Белорускі Гаюн.



«По нашим данным, сегодня во второй половине дня эшелон, перевозивший ЗРК С-400, был замечен в районе Колосово (Столбцовский район, Минская обл), в дальнейшем эшелон с ЗРК прибыл на территорию 25-го арсенала ракетно-артиллерийского вооружения, находящегося возле села Новоколосове (Столбцовский район, Минская обл)», — говорится в сообщении.

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Также в воскресенье, 28 мая, Минобороны Беларуси сообщило, что в из РФ прибыл очередной комплект зенитного ракетного комплекса С-400, добавил Белорускі Гаюн.