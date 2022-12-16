Боевые корабли и авиация. Россия начала учения Балтийского флота 16 декабря, 18:40 Балтийский флот РФ (Фото:Минобороны РФ)

В Калининградской области РФ началось командно-штабное учение, в котором участвуют более 1,5 тысяч военнослужащих, десяток боевых кораблей, а также авиация.

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота РФ.

В рамках обучения «корабельные тактические группы в назначенное время выйдут из пунктов базирования и проведут развертывание сил флота в назначенных районах Балтийского моря для выполнения учебных задач». Военнослужащие выполнят «практические ракетные и артиллерийские стрельбы по поражению кораблей и авиации условного противника».

Видео дня

Корабельные группы, заявили во флоте, должны отработать совместные действия по плаванию в едином производном ордере, отражении средств воздушного нападения условного противника со стрельбой по воздушным целям и ведению учебного морского боя.

В начале декабря истребители воздушной полиции НАТО в странах Балтии совершили четыре вылета для выявления и сопровождения российских самолетов, нарушающих правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.