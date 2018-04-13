Российский вертолет упал в Балтийское море, погибли летчики

На борту вертолета находились два летчика (иллюстративное фото)

В акватории Балтийского моря разбился российский военный вертолет Ка-29, в результате чего погибли два члена экипажа.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Балтийский флот РФ.

Отмечается, что вертолет выполнял ночные испытательные полеты, которые проходили "в простых метеоусловиях".

На месте крушения силами Балтийского флота проводится поисковая операция.

Ка-29 - корабельный транспортно-боевой вертолет, предназначенный для десантирования с кораблей подразделений морской пехоты и их огневой поддержки, транспортировки различных грузов.

Напомним, 11 апреля в российском Хабаровске во время учебно-тренировочного полета разбился вертолет Ми-8.