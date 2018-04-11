В российском Хабаровске разбился вертолет, погибли шесть человек

В российском городе Хабаровск разбился вертолет Ми-8, в результате чего погибли шесть человек.

Как сообщает Интерфакс, вертолет, который выполнял учебно-тренировочный полет, совершил жесткую посадку на пустыре. При ударе об землю вертолет разлетелся на части и загорелся. Близлежащие здания и сооружения при аварии задеты не были.

Обломки вертолета Ми-8 разбросаны на месте крушения в радиусе 1 км, место происшествия оцеплено, проводятся поисковые работы.

По факту крушения вертолета Следком РФ возбудил уголовное дело. Среди возможных причин инцидента рассматриваются неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность и ошибка пилота.

Напомним, 10 апреля во время посадки для дозаправки в аэропорту немецкого города Швайнфурт военный вертолет врезался в башню аэропорта, в результатет чего погиб пилот.