Россия проводит военные учения в Приднестровье

Впервые с начала 2018 года российские военные начали проведение учений в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.

Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа Минобороны РФ, передает Укринформ.

Сообщается, что основной задачей учений будет определение порядка действия при ведении боев среди гражданских лиц.

"В мотострелковых подразделениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова будут проведены занятия, в рамках которых военнослужащие отработают все возможные действия для ведения боя с противником", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее парламент Молдовы принял декларацию о выводе российских войск из Приднестровья. Президент же страны Игорь Додон назвал решение парламента провокацией и осудил его.

На территории Приднестровского региона Молдовы остается оперативная группа российских войск в количестве около 2 тыс. человек и 300 миротворцев. Россия объясняет присутствие войск в Приднестровье "миротворческой операцией". Правительство Молдовы считает деятельность российских военных на территории Приднестровского района незаконной.