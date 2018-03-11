Россия испытала в Сирии 210 образцов оружия - Шойгу

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Министр обороны России Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что российские военные испытали на поле боя в Сирии 210 образцов оружия. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы посмотрели 210 образцов оружия. Проверили вместе с сирийцами на поле боя. То, что мы посмотрели, сделали свои замечания, дополнения – это все, естественно, я уверен, в будущем сохранит жизни тем, кто придет с этим оружием воевать дальше", – заявил министр обороны РФ.

Шойгу также подчеркнул, что Сирия дала огромный опыт Вооруженным силам РФ.

Ранее сообщалось, что сирийские повстанцы попытались нанести удар по позициям российских военных на авиационной базе Хмеймим в Сирии.

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