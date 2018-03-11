СМИ: Дрон сирийских повстанцев попытался атаковать российскую авиабазу Хмеймим

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Боевики использовали минимум один оборудованный бомбой беспилотник

Боевики использовали минимум один оборудованный бомбой беспилотник

Сирийские повстанцы попытались нанести удар по позициям российских военных на авиационной базе Хмеймим в Сирии. Для этого они использовали минимум один оборудованный бомбой беспилотник. Об этом сообщает арабский интернет-ресурс Almasdar со ссылкой на сообщения местных жителей.

Какой именно повстанческой группировке принадлежит заряженный дрон, пока неизвестно.

Системы противовоздушной обороны на авиабазе Хмеймим, как сообщается, нейтрализовали входящую угрозу, прежде чем она смогла достичь расположения военного оборудования и сбросить боеприпасы.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь 2018 года российскую авиабазу обстреляли из восьми беспилотников. В результате обстрела погибли два человека, повреждены четыре самолета и два вертолета, а также сдетонировал склад с боеприпасами.

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