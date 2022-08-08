В РФ заблокировали Patreon и Grammarly 8 августа, 05:28 Patreon более не доступен в РФ (Фото:Patreon)

Российский Роскомнадзор по требованию генпрокуратуры РФ заблокировал сервис Patreon и платформу Grammarly.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что сервис Grammarly российская власть обвиняет в распространении «недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений».

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В Grammarly заблокирована страница с заявлением ресурса об остановке работы в России и Беларуси. Но поскольку сайты работают по протоколу https, в России недоступен весь ресурс.

В апреле основанная украинцами Grammarly анонсировала прекращение обслуживания пользователей в РФ и Беларуси. А деньги, которые компания с 2014 года получила от пользователей из этих стран, будут переданы организациям и фондам, поддерживающим украинцев.

В марте популярная американская платформа для сбора средств Patreon решила продолжить сотрудничество с российскими контентмейкерами даже с учетом санкций правительства США.

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