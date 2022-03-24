Как украинские продуктовые ІТ-компании уходят с рынков РФ и РБ 24 марта, 16:54 Позиция Цей матеріал також доступний українською depositphotos

Утром 24 февраля РФ начала полномасштабную войну в Украине. В ответ за две недели на РФ наложили более 2700 санкций. Выход с рынков РФ и Беларуси стал не только новой нормой, но и военной необходимостью.

К сожалению, не все ІТ-компании полностью ушли с рынков РФ и РБ — некоторые международные игроки просто приостановили ведение деятельности на территориях агрессоров, остро осужденных властями и общественностью.

За время независимости в Украине родились десятки известных ІТ-компаний, технологичными продуктами которых пользуются миллионы людей из всех регионов мира. Хорошие новости, что самые большие из них полностью и навсегда покидают рынки РФ и РБ.

Macpaw

Компания-разработчик продуктов CleanMyMac, ClearVPN и Setapp ушла с рынков РФ и РБ. Приложения больше недоступны для пользователей из этих регионов на сайте или в App Store. Пользователи, имеющие установленные продукты компании, не смогут продлить срок действия лицензии. Также компания анонсировала, что все средства, ранее полученные от продажи продуктов в этих странах, MacPaw передаст в поддержку ВСУ.

Readdle

Украинский разработчик известных на весь мир приложений Documents, Scanner Pro, PDF Expert, Calendars удалил их из App Store и Google Play. На своем сайте Readdle заявила, что не будет вести бизнес с компаниями, которыми владеет РФ или поддерживающими страну агрессора. Существующие российские клиенты будут иметь доступ к продуктам, но не смогут их обновлять.

Terrasoft

Украинская B2B компания анонсировала, что навсегда уходит с рынков РФ и РБ.

Terrasoft подчеркнула, что с начала войны компания не получает и не будет получать никаких доходов от клиентов с рынков-агрессоров и не будет поставлять свои программные продукты в этих географиях. Компания разрывает все партнерские контракты.

Тем временем Terrasoft продолжает активно поддерживать борьбу с оккупантом и запускает всеукраинские волонтерские проекты.

Depositphotos

Depositphotos — основанный украинцем фотосток, купленный в 2021 году американской компанией VistaPrint. Согласно их официальному заявлению, компания закрыла продажи и доступ к сервису клиентам из РФ и РБ в связи с начавшейся войной и международными санкциями. Компания пообещала инициировать возврат средств за предоплаченные подписки клиентам из стран-агрессоров по окончании действия международных санкций.

Grammarly

Основанная украинцами Grammarly анонсировала прекращение обслуживания пользователей в РФ и Беларуси. А деньги, которые компания с 2014 года получила от пользователей из этих стран, будут переданы организациям и фондам, поддерживающим украинцев.

Ajax System

Одна из самых популярных в Европе компаний, производящая беспроводные инновационные системы безопасности, анонсировала закрытие офиса, продаж и прекращение поддержки клиентов на территории РФ. Компания также разработала приложение «Воздушная Тревога», чтобы помочь информировать украинцев во всех уголках страны о возможных авиаударах.

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